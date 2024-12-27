اعلن الجيش الإسرائيلي "اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل دخوله إلى البلاد".
وكانت قد افادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بأن "صفارات الإنذار تدوي في عشرات المناطق وسط إسرائيل إثر رصد إطلاق صاروخ من اليمن".
كما اشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الى "إطلاق صفارات الإنذار في منطقة غوش دان والساحل إثر إطلاق صاروخ من اليمن".
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