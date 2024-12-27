حُكم بالإعدام بحق سائق قتل 35 شخصا في عملية دهس في الصين

كشفت شبكة "سي سي تي في" الصّينيّة الرّسميّة، تعليقًا على عمليّة دهس وقعت في مدينة جوهاي في جنوب البلاد الشّهر الماضي، وأدّت إلى مقتل 35 شخصًا، أنّ محكمةً نظرت علنًا في قضيّة السّائق المتّهم فان ويكيو، لتعريضه السّلامة العامّة للخطر عبر أساليب خطيرة، وأصدرت الحكم في اليوم ذاته. وقد حُكم عليه بالإعدام".

وأوضحت المحكمة أنّ دوافع المتّهم "كانت دنيئة للغاية، وطبيعة الجريمة فظيعة للغاية، والأساليب قاسية بشكل خاص، والعواقب وخيمة بشكل خاص، وتشكّل ضررًا كبيرًا للمجتمع"، بحسب الإعلام الرّسمي. وأشارت إلى أنّ فان أقرّ بالذّنب أمام بعض عائلات الضّحايا والمسؤولين والعامّة.

وكانت قد أعلنت الشّرطة في حينه، توقيف السّائق في مكان الحادث، وهو يعاني جروحًا ناجمةً عن سكين سبّبها لنفسه، ودخل في غيبوبة.