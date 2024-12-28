محمد ممدوح يكشف سبب شهرته بتايسون وتفاصيل تعرضه للنصب في زنجبار

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 ديسمبر 2024 02:49 مساءً - خلال الساعات الماضية حلَّ الفنان محمد ممدوح ضيفاً على الإعلامي معتز الدمرداش في برنامجه "ضيفي"، وكشف عن العديد من الأسرار حول حياته الفنية ومشواره الفني.

سر لقب تايسون

في البداية كشفعن سر شهرته بلقب ""، وأوضح أنه في البداية كان يلعب ملاكمة، وعُرف وقتها باسم، وروى أن أول أعماله الفنية كانت مشاركته في دور بسيط من مسلسل تامر وشوقية مع أحمد الفيشاوي. وعندما سأله المخرج شريف عرفه عن الاسم الذي يفضل أن يكتبه على تتر العمل قال إنه يحب اسمه حتى يعرف الجمهور اسمه واسم والده، لكن مخرج العمل كان له رأي آخر وفضل كتابة اسم، ومنذ هذا الوقت وهو مشهور في الوسط الفني بهذا اللقب.

كشف محمد ممدوح عن أنه درس في كلية الحقوق لمدة 15 عاماً تقريباً، وبعد معاناه طويلة استطاع أن يتخرج بالفعل، وعن سبب رسوبه طوال هذه السنوات أكد أنه كان لا يحب هذا المجال، لكنه اضْطُرَّ لدخول هذه الكلية بعد فشله في اختبارات معهد السينما. وأكد ممدوح أنه كان من المفترض أن تكون هناك واسطة، لكن والده رفض هذا الأمر ورباهم على ذلك منذ طفولتهم، حتى إن شقيقة محمد ممدوح تعمل مخرجة ولم تساعده أبداً لدخول مجال التمثيل، وتقتصر مساعدتها له على التحضير للدور وغيرها من الأمور الخاصة به.

تفاصيل النصب على محمد ممدوح

تحدثعن الدول التي تحب زيارتها قائلاً: "أكتر بلد قعدت فيها وحسيت إني معنديش مانع أكمل هناك جزيرة زنجبار. ناسها شبهنا بشكل مش طبيعي، وبالذات شبه أهل أسوان، قمة الطيبة والهدوء والسكينة، وفيه واحد هناك قرر ينصب عليا البلد كلها قاطعته".

وروى أنه خلال هذه الرحلة كان يريد أن يشتري الزي الرسمي الخاص بهم، فعرض عليه أحد الأشخاص هذه الملابس بسعر كبير جداً، لكن أهل البلد حذروه من التعامل معه لأنه معروف بأنه شخص نصاب.

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