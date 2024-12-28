نشوى مصطفى تنهار في جنازة زوجها وسط غياب فني ملحوظ

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 ديسمبر 2024 02:49 مساءً - شُيعت منذ قليل جنازة زوج الفنانة نشوى مصطفى في مسجد حسن الشربتلي في منطقة التجمع الخامس، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان نشوى خبر رحيله.

جنازة زوج نشوى مصطفى

على الرغم من مطالبات نشوى مصطفى بالتواجد في جنازة زوجها، لكن صلاة الجنازة لم تشهد حضور أصدقائها في الوسط الفني، وكان من اللافت للانتباه انهيار نشوى مصطفى تماماً، وكان يرافقها في هذه اللحظات الصعبة عائلتها وأصدقاؤها المقربون.

الجدير بالذكر أن الفنانة نشوى مصطفى أعلنت وفاة زوجها من خلال مشاركة الخبر عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك، وقد ناشدت الجميع، بل وتوسلت، لحضور صلاة الجنازة، حيث قالت: "اللي بيحب ربنا ييجي يصلي صلاة الجنازة على زوجي ونور عيني وحبيبي وستري وأبو ولادي، تعالوا والنبي مسجد حسن الشربتلي صلاة الظهر، أبوس إيديكم عايزة ناس كتير تيجي والنبي، الله يراضيكم تعالوا كلكم، ادعوا له بالرحمة وادعوا لي أنا وولاده بالصبر والثبات، مسجد حسن الشربتلي التجمع الخامس، حتلاقوه على جوجل ماب، شيرو كتير".

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زوج نشوى مصطفى

زوج الفنانة نشوى مصطفى هو رجل الأعمال محمد عماد، وكان يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنوات طويلة، وتعرف إليها لأول مرة في لقاء صالونات قامت بتحضيره شقيقة نشوى مصطفى وشقيقة زوجها، وكانت المفاجأة عندما تجاهل تواجدها لمدة ثلث ساعة تقريباً بسبب انشغاله بمتابعة مباراة كرة قدم، لكن نشوى اقتحمت الغرفة وتحدثت معه بشكلٍ صريح وواضح، وأخبرته بأنها لا تريد الزواج بهذه الطريقة، وأكد أيضاً أنه لا يفضل هذه الطريقة بسبب طريقة تفكيره المختلفة عن أسرته بالإضافة إلى أنه لا يرغب في الزواج من مصرية، لكن في النهاية تم زواج الثنائي، ويُعتبر زواجهما من الزيجات الناجحة، حيث استمرت لمدة 30 عاماً.



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