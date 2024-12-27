المرصد السوري: السلطات السورية الجديدة اوقفت المسؤول عن عمليات الإعدام في سجن صيدنايا

افاد المرصد السوري لحقوق الانسان، بأن "السلطة السورية الجديدة، اوقفت رئيس القضاء العسكري السابق محمّد كنجو الحسن، الذي يُعدّ أبرز المسؤولين عن عمليات الإعدام داخل سجن صيدنايا".
وجاء توقيفه في إطار عملية أمنية أطلقتها السلطة الجديدة في محافظة طرطوس، أحد معاقل مؤيدي الرئيس السوري السابق بشار الأسد، غداة اشتباكات دارت الأربعاء بين مسلحين مقربين منه وقوات الأمن التي حاولت توقيفه في قريته خربة المعزة في محافظة طرطوس (غرب).
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