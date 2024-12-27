حمد إبراهيم يدرس مودرن سبورت بالفيديو لتجهيز الإسماعيلى لمواجهة الدورى

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يعكف حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلى، على دراسة مباريات مودرن سبورت بالفيديو استعدادا للمواجهة المقرر لها الأربعاء المقبل، في إطار منافسات الجولة السابعة من الدورى.

واستعان حمد إبراهيم بمباراتى مودرن سبورت أمام كل من البنك الأهلى والاتحاد السكندرى، لمعرفة طريقة لعب المنافس تحت قيادة الفرنسي فرانك دوماس، والذى خسر أمام البنك وتعادل أمام الاتحاد.

ويدرس حمد إبراهيم في إجراء بعض التغييرات في التشكيل الأساسى أمام مودرن سبورت، ويفكر في الدفع بالثنائى على الملوانى ومحمد خطارى في بداية المباراة بعد الأداء المميز الذى ظهر عليه الثنائى أمام حرس الحدود التي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.

تعادل الإسماعيلى مع حرس الحدود بهدفين لمثليهما في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الإسماعيلية ضمن فاعليات الجولة السادسة من دورى نايل ، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرفع الدراويش رصيده إلى 6 نقاط، بينما رفع حرس الحدود رصيده إلى 3 نقاط في المركز الأخير.

تقدم حرس الحدود بالهدف الأول عن طريق محمود ممدوح في الدقيقة 25 أثر قام زميله كواسى إيسو بالكرة داخل منطقة الجزاء ومرر الكرة يسددها ممدوح مباشرة في المرمى معلنا عن هدف التقدم للفريق العسكرى.