شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة رضا سليم تربك حسابات الأهلى فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

أربكت إصابة المغربي رضا سليم لاعب الأهلي حسابات مسئولي القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بعدما تأكد غياب اللاعب عن فريقه قرابة شهرين أو ثلاثة أشهر.

وأعلن الأهلي عن إصابة رضا سليم بقطع جزئي في غضروف الركبة الخارجي والتي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة شباب بلوزداد الجزائري، وقد تمتد الإصابة من شهرين إلى ثلاثة أشهر.

يذكر أن اللاعب رضا سليم كان من ضمن الأسماء المرشحة للرحيل عن القلعة الحمراء، ويبحث مسئولي النادي الأهلي عن عرض خارجي لتسويق اللاعب، بعدما ابتعد رضا سليم عن التألق مع الأهلي في الفترة الأخيرة، وهو ما دفع الإدارة للتفكير في إعارته من أجل ضم لاعب أجنبي جديد يقدم الإضافة الفنية المطلوبة للفريق الأحمر.

إصابة رضا سليم أربكت الحسابات داخل الأهلي، بعدما كان التوجه أن يتم إعارته في يناير لأيا من الأندية المهتمة بالتعاقد معه، لاسيما مع وجود عروض من قر والمغرب لضم اللاعب، ولكن الإصابة التي قد تطول إلى 3 أشهر قد تعيق مسألة تسويقه.

الأزمة الثانية التي تواجه الأهلي إمكانية رفع اسم رضا سليم من قائمته وقيد لاعب أجنبي جديد في الميركاتو الشتوي كخيار مطروح لتفادي أزمة بقاء اللاعب في قائمة الفريق الذي يرغب في ضم صفقات أجنبية سوبر قبل المشاركة في كأس العالم للأندية خلال يونيو القادم.

وقد يتسبب الحل الأخير حال الاستقرار على رفع اسم رضا سليم من قائمة الأهلي في دخوله في صدام مع إدارة ناديه، لأنه قد يرفض فكرة رفع اسمه من القائمة ويطلب فسخ عقده والحصول على قيمة العقد كاملة.

وباتت مسألة تسويق رضا سليم في يناير تبدو صعبة لأن العروض التي وصلته الأخيرة قد يتم التراجع عنها بعد إصابة اللاعب.