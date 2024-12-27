شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد هانى مهدد بالغياب عن سيراميكا أمام المصرى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح أحمد هانى ظهير أيمن نادى سيراميكا، مهددا بالغياب عن فريقه أمام المصرى في المباراة المقرر لها الثالثة عصر الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الجولة السابعة من دورى nile.

وتعرّض أحمد هانى لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام البنك الأهلى التي حسمها سيراميكا لصالحه، بعدما قلب تأخره بهدف لفوز بهدفين ليصل للنقطة 11 في المركز الخامس بترتيب الدورى.

وأظهر الكشف الطبي الذى خضع له اللاعب عن تعرضه لكدمة قوية في عظمة الساق تسبب في عدم استطاعته استكمال المباراة، وستكشف الأيام المقبلة قدرة اللاعب من عدمها على اللحاق بمباراة المصرى البورسعيدى.

وانتزع فريق سيراميكا ثلاث نقاط ثمينة، بعدما حول تأخره بهدف نظيف إلى فوز بهدفين مقابل هدف، على البنك الأهلي، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، تقدم البنك الأهلي أولا بهدف سجله أسامة فيصل في الدقيقة 42، قبل أن يضيف سيراميكا الهدفين الأول والثاني عن طريق رجب نبيل ومروان عثمان في الدقيقتين 76 و78 على الترتيب.