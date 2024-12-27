شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج ثانى أيام البطولة العربية لمضمار الدراجات بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اختتمت منذ قليل ثاني أيام منافسات البطولة العربية لدراجات المضمار، وشهدت تصدر المنتخب المصري للنتائج وسيطر على أغلب المسابقات التي أقيمت اليوم.

ويحتضن مضمار الدراجات باستاد القاهرة الدولي منافسات البطولة التي يشارك فيها 8 دول عربية وتستمر حتى غدا السبت الموافق 28 ديسمبر الجاري.

وجاءت قائمة المتوجين بالمراكز الأولى وحصد الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية كالتالي:

في سباق السرعة 200 متر شباب، حصل المصري مازن شعبان بالميدالية الذهبية، فيما توج بالفضية الإماراتي علي نصيري، وذهبت البرونزية للجزائري أنيس رياحي.

وفي منافسات الاسكراتش، فاز المصري محمد أيمن بالذهبية وجاءت الفضية من نصيب الإماراتي خالد النجيم، وحصد البرونزية الجزائري أنيس رياحي.

أما سباق السرعة 200 متر شابات، فقد شهد تألقا مصريا بحصد الميداليتين الذهبية والفضية لكل من علياء بن بيلا وحبيبة أسامة على الترتيب، بينما فازت بالبرونزية الجزائرية يامان بوياكور.

وشهد سباق السرعة 200 متر رجال، سيطرة مصرية فقد حصد حسين حسن الميدالية الذهبية والفضية لمحمود صبحي، والبرونزية للجزائري محمد عسال.

وفي مسابقة سباق سرعة 200 إناث، حصدت المصرية ابتسام زايد الميدالية الذهبية والفضية للإمارات فازت بها هدى حسين، بينما البرونزية للمصرية منة الله بلال.

وفي مسابقة المطاردة الفردية شابات، فازت بالذهبية لاعبة منتخب الإمارات مروة قهور، والفضية للمصرية حبيبة أسامة، والبرونزية للجزائرية ملك مشعب.

وفي منافسات سباق النقاط شابات، فازت بالذهبية الجزائرية ملك مشعب والفضية للمصرية علياء بنبيلا، والبرونزية للجزائرية يامنة بياكوري.

وفي مسابقة المطاردة الفردية رجال كانت الذهبية من نصيب الإماراتي محمد المطيوعي، فيما توج بالميدالية الفضية الجزائرية سما ميموني، وحصد المصري محمود بكر الميدالية البرونزية.

وفي مسابقة الأمونيوم، حصد الإماراتي يوسف أميري الميدالية الذهبية، وحصدت المملكة العربية السعودية الميداليتين الفضية والبرونزية لكل من محمد اليوسف، ومحمد مجرشي.

وفي مسابقة إقصاء رجال، فاز بالميدالية الذهبية الإماراتي محمد المطيوعي، وحصد الميداليتين الفضية والبرونزية المصريين يوسف أبو الحسن، ومحمود بكر.

وختاما مع الألومنيوم سيدات، حيث فازت بالميدالية الذهبية المصرية ابتسام زايد، والفضية من نصيب المصرية منة الله بلال والبرونزية من نصيب الإماراتية زهرة حسين.

وتواجد في المنافسات لتكريم الفائزين كل من أيمن علي حسن رئيس اتحاد الدراجات ووجيه عزام رئيس الاتحاد الأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحادين العربي والدولي، إسماعيل الحوسني، الأمين العام للاتحاد العربي للدراجات، سالم أحمد الشيحي، المدير المالي والإداري بالاتحاد العربي للدراجات، والعقيد سمير عبد العظيم، ومحمد حجازي، هديل البنا، العقيد إيهاب صبري، أحمد بدير، هاني سعيد، وأحمد جابر أعضاء مجلس الإدارة بالاتحاد المصري للدراجات، والعميد أحمد سعد الله، الحكم العام للبطولة، مريم عزام رئيس لجنة الحكام، دولجان محمد حجازي، عضو لجنة الحكام بالاتحاد المصري للدراجات.