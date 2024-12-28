أحمد العوضي يطلق مسابقة جديدة لجمهوره

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر النجم أحمد العوضي عبر حسابه الخاص على “فيسبوك” منشوراً أعلن من خلاله عن مسابقة جديدة لجمهوره، مؤكداً أن الفائزين فيها هذه المرة سوف يصلون الى 40 متابعاً من جمهوره وليس عشرة مثل كل مسابقة.

كتب العوضي في منشوره قائلاً: “سؤال المساااااابقة نفس السؤال اللي فات: اسم مسلسلي في رمضان ٢٠٢٥ إن شاء الله؟ مفيش اسهل من كده”.

أضاف: “٤٠ أخ وأخت هيفوزو معايا وهلم الورق كمان أربع أيام شارك السؤال مع إخواتك”.

كان أحمد العوضي قد نشر عبر حسابه الخاص في “فيسبوك” مقطع فيديو ظهر فيه وهو يستعرض لكمته القوية، من خلال اللعبة الشهيرة والتي تقيس قوة الضربة.

وظهر العوضي في الفيديو خلال تواجده في أحد النوادي، وهو يضرب اللعبة لتسجّل رقماً قياسياً حيث حصل على 998 من أصل 1000، وهي أقصى قوة للعبة.

وعلّق العوضي على الفيديو بقوله: “إحنا بجد مش أونطة”، ليتلقى تعليقات من جمهوره تثني على قوّته.