دينا الشربيني تعلّق على تعاونها الأول مع كريم محمود عبد العزيز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علقت الفنانة دينا الشربيني على تعاونها الأول مع النجم كريم محمود عبد العزيز في فيلم “الهنا اللي أنا فيه”، واصفة إياه بالفنان الموهوب الذي يمتلك طاقة إيجابية تسهم في خلق أجواء مميزة داخل موقع التصوير.

قالت دينا: “كريم ممثل شاطر جدًا، والتعاون معه كان تجربة مميزة لأن الكيميا بيننا ظهرت بشكل طبيعي في المشاهد”.

كما أثنت على تجربة العمل مع المخرج خالد مرعي، مشيرة الى أنه أحد أبرز المخرجين الذين يهتمون بالتفاصيل ويسعون لإبراز أفضل ما لدى الممثلين. وأوضحت قائلة: “خالد مرعي مخرج عبقري، العمل معه كان مريحًا ومليئًا بالتحديات الإيجابية، لديه رؤية واضحة ساعدتنا جميعًا على تقديم أفضل ما لدينا”.

فيلم الهنا اللي انا فيه” يشارك في بطولته كل من: كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، ياسمين رئيس، حاتم صلاح، ومريم الجندي، والطفلة دالا حربي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي.

الفيلم تدور أحداثه حول دكتور أحمد، المهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، ويتفاجأ بزوجته تعرض على صديقتها الزواج منه.