حسن الرداد يمازح الجمهور بسبب النادي الأهلي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على حساباته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع عدداً من اللاعبين يمثلون كل نادٍ من الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في 2025 بالولايات المتحدة الأميركية.

ولاحظ عدد كبير من المتابعين وجود تشابه كبير في شكل اللاعب حسين الشحات ممثل النادي الأهلي المصري في الصورة مع الفنان حسن الرداد، لتبدأ التعليقات الطريفة حول مشاركة الرداد مع الفريق في البطولة وأن النادي الأهلي استطاع أن يحصل على توقيع الرداد بعد عناء ومطاردة كبيرة.

وفي تعليقه الأول على هذا التشابه مازح الرداد جمهوره، في مداخلة هاتفية مع برنامج “قهوة فايق”، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق على قناة mbc مصر، قائلاً: “أنا خايف من كابتن محمد رمضان يخصملي علشان طلعت في البرامج قبل ما الأهلي يقدمني كلاعب، وباعتذر لكابتن محمود الخطيب هو الآخر، وبقول لجمهوري انتظروني في رمضان، والأهلي قادر على إيقاف ميسي في كأس العالم للأندية وأتمنى الفوز للأحمر”.

يُذكر أن حسن الرداد بدأ تصوير أول مشاهده في مسلسل “عقبال عندكم”، المقرر أن يعرض في موسم رمضان 2025، ويشاركه فيه زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، في أول عمل درامي لها منذ ست سنوات، إضافة الى الفنان محمد ثروت، وعدد كبير من ضيوف الشرف.