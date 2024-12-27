شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الكريم مصطفى يشارك فى مران الإسماعيلى بعد خضوعه لجراحة فى إصبع القدم والان مع تفاصيل الخبر

شارك عبد الكريم مصطفى، لاعب النادى الإسماعيلى، في مران الإسماعيلى اليوم، استعدادا لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها الأربعاء المقبل، فى إطار منافسات الجولة السابعة من الدورى.

وكان عبد الكريم مصطفى قد غاب عن مباراة الإسماعيلى وحرس الحدود الأخيرة بالدورى؛ بسبب خضوعه لجراحة عاجلة لإزالة ظافر القدم.

وتدرب عبد الكريم مصطفى بشكل منفرد اليوم خلال مران الإسماعيلى، في أول مران له بعد العملية، ومن المقرر أن يدخل تدريجيا في التدريبات الجماعية بعد تعافى إصبع قدمه.

ومن جانبه، اجتمع حمد إبراهيم، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، مع اللاعبين اليوم الجمعة، قبل بداية المران، استعدادا لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها الأربعاء المقبل، فى إطار منافسات الجولة السابعة من الدورى.

وحرص حمد إبراهيم على الحديث مع اللاعبين على ضرورة التركيز قى المباريات لتجميع النقاط، وأشاد بالروح التي ظهرت عليه بعد التأخر أمام الحرس وإدراك التعادل، مؤكدا أن البداية الصحيحة تسهل الأمور على الفريق.

وطالب اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد في مواجهة مودرن سبورت من أجل العودة بالنقاط الثلاثة، وحذر اللاعبين من انتفاضة مودرن بعد الخسارة في آخر مباراتين.