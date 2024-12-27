شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة يوجه رسالة إلى طفل احتفل معه على طريقة "رونالدو".. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد مجدى "أفشة" صانع ألعاب فريق الأهلى رسالة إلى الطفل الذى احتفل مع على طريقة البرتغالى كريستيانو رونالدو مهاجم فريق النصر السعودى، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وجاء نص الرسالة كالتالى: "صورة وقفت عندها كتير أوى ورجعتنى لأيام زمان وأنا لسه عيل صغير بيلعب كورة في الشارع، بس كان مصدق نفسه وحلمه ومؤمن إن ربنا هيساعده يوصل لحلمه طول ما هو بيجتهد وبيتعب وسايبها على ربنا صدق حلمك يا حبيبى واجتهد واتعب وتوكل على الله، وإن شاء الله ربنا هيكرمك وكلنا هنحتفل معاك لما تكبر وتجيب جول".

وعلى جانب آخر أغلق الجهاز الفني للنادى الاهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، صفحة مباراة المصري البورسعيدى التي فاز بها بهدفين دون رد بالجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري، وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة إنبى المقبلة.

وتأجلت مباراة الأهلى مع سموحة فى الجولة الخامسة لتقام فى يناير المقبل بسبب انشغال كتيبة كولر بمواجهة بطل شباب بلوزداد الجزائري.