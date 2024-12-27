شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الطبي بالأهلي يحدد برنامج تأهيل رضا سليم والان مع تفاصيل الخبر

يضع الجهاز الطبي للأهلي بقيادة الدكتور أحمد جاب الله برنامج تأهيلي للمغربي رضا سليم لاعب الفريق للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في مباراة شباب بلوزداد الأخيرة ، حيث أثبتت الفحوصات التي خضع لها اللاعب مؤخراً إصابته بقطع جزئي في الغضروف الخارجي للركبة اليسرى".

بعيدا عما سبق، اقترب مسئولو النادي الأهلي من فسخ عقد بيرسي تاو لاعب الفريق في فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، من أجل إفساح مكان في قائمة اللاعبين الأجانب لضم لاعب أجنبي جديد، بعدما ابتعد اللاعب عن التألق مع الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة.

ويرغب مسئولو النادي الأهلي في فسخ عقد بيرسي تاو بالتراضي وحدث تطور في مسألة فسخ عقد بعد الاتفاق على فسخ عقد اللاعب مقابل حصوله على نسبة معينة من قيمة عقده في الموسم الحالي، أو يرحل إلى أي نادي آخر عن طريق الأهلي ويحصل على قيمة عقده كاملة ، فيما يحدد مستقبله فيما بعد بشكل حر بدون العودة إلى الأهلي.

ويوجد أكثر من نادي مهتم بالتعاقد مع بيرسي تاو مثل الوداد المغربي ونادي قطري، ولكن لم يتم حسم مصير الجناح الجنوب إفريقي حتى الآن.

ويحصل بيرسي تاو على عقد مالي كبير يصل إلى 1.2 مليون دولار سنويا، أي ما يعادل قرابة 70 مليون جنيه مصري، وهو رقم كبير مقارنة بعطاء اللاعب مع الأهلي في الفترة الأخيرة، لاسيما وأنه لا يشارك بشكل منتظم مع الفريق الأحمر.