نزيف في سوق العملات المشفرة بعد تراجع البيتكوين عن مستوى 100 ألف دولار

شهد سوق العملات المشفرة موجة هبوطية جديدة بعد فشل البيتكوين في الاستقرار عند حاجز 100 ألف دولار، حيث تراجع سعر العملة بشكل حاد في بداية الأسبوع.

مرّت البيتكوين بتقلبات حادة مؤخرا، حيث انخفضت من 108 آلاف دولار إلى 92 ألف دولار بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

على الرغم من محاولات التعافي، إذ وصل السعر إلى 99,500 دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلا أن العملة فشلت في كسر حاجز 100 ألف دولار مرة أخرى وتراجعت إلى أقل من 96 ألف دولار حاليا، مما أدى إلى انخفاض قيمتها السوقية إلى أقل من 1.9 تريليون دولار، مع زيادة هيمنتها إلى 54.6٪.

تراجع العملات الرقمية البديلة:

فيما يتعلق بالعملات الرقمية البديلة، فقد شهدت جميعها تقريبا انخفاضات ملموسة، حيث انخفض سعر الإيثيريوم إلى أقل من 3,400 دولار مع خسائر يومية بلغت 3.5٪.

العملات الرقمية الأخرى مثل XRP، DOGE، وSOL تراجعت بشكل مشابه، بينما سجلت ADA، AVAX، LINK، وDOT خسائر تجاوزت 9٪.

كما انخفضت عملات مثل AAVE وONDO وHYPE بنسبة 10٪.

تسبب هذا النزيف في انخفاض القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بأكثر من 100 مليار دولار لتصل إلى 3.46 تريليون دولار، وفقا لمنصة CoinGecko.

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