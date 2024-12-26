شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انخفاض البتكوين.. استمرار تراجع أسعار العملات الرقمية والان نبدء بالتفاصيل

أسعار العملات الرقمية المشفرة

الدمام - شريف احمد - استمر تراجع أسعار العملات الرقمية المشفرة، حيث انخفضت القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة إلى 31ر3 تريليون دولار، بعد تراجع سعر البتكوين وهي أكبر عملة مشفرة في العالم إلى 95138 دولار للوحدة الواحد، بانخفاض قدره 3335 دولار للوحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.كما سجلت سوق العملات المشفرة ككل تراجعا في مساء أمس بأكثر من 4%. وسجلت 6 عملات من بين أكبر 100 عملة مشفرة في العالم ارتفاعا في تعاملات اليوم بأكثر من 1%.في المقابل تراجعت 70 عملة بأكثر من 5% خلال 24 ساعة. وعلى أساس أسبوعي سجلت 13 عملة فقط من بين المئة عملة مكاسب تزيد على 1%.وخلال يوم تراجع سعر البتكوين بنسبة 8ر2% إلى 06ر95599 دولار، وهو ما يقل بنحو 12% عن السعر القياسي الذي سجلته العملة يوم 17 ديسمبر/كانون الأول الحالي وكان 45ر108268 دولار.كما تراجعت البتكوين بنسبة 3ر6% خلال أسبوع لكنها زادت بنسبة 4% خلال 30 يوما وزادت بنسبة 126% منذ بداية العام الحالي.