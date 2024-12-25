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وزارة الصحة توجه رسالة هامة لمرضى القلب بالاهتمام بصحة الفم والأسنان

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 04:00 ص

وجهت وزارة الصحة والسكان مرضى القلب بالاهتمام بـ صحة الفم والأسنان مع مراعاة اتباع العادات التالية:

١- استخدام فرشاة الأسنان مرتين يوميًا على الأقل

٢- استخدام غسول فم طبي للحد من تراكم البلاك

٣- استخدام الخيط السني مرة واحدة يوميًا

٤- اتباع نظام غذائي متوازن

٥ - تجنب التدخين

٦- يجب تجنب زيارة طبيب الأسنان مرتين في السنة

٧- يفضل إخطار طبيب الأسنان بأي مشاكل صحية تتعلق بالقلب

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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