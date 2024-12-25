شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجه رسالة هامة لمرضى القلب بالاهتمام بصحة الفم والأسنان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأربعاء، 25 ديسمبر 2024 04:00 ص
وجهت وزارة الصحة والسكان مرضى القلب بالاهتمام بـ صحة الفم والأسنان مع مراعاة اتباع العادات التالية:
١- استخدام فرشاة الأسنان مرتين يوميًا على الأقل
٢- استخدام غسول فم طبي للحد من تراكم البلاك
٣- استخدام الخيط السني مرة واحدة يوميًا
٤- اتباع نظام غذائي متوازن
٥ - تجنب التدخين
٦- يجب تجنب زيارة طبيب الأسنان مرتين في السنة
٧- يفضل إخطار طبيب الأسنان بأي مشاكل صحية تتعلق بالقلب
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