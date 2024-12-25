في يوم ميلادها.. كيف تغيرت اختيارات غادة عادل الفنية بعد الانفصال؟

غادة عادل تلوم على مجدي الهواري

أدوار مختلفة في السينما

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 04:19 مساءً - تحتفل الفنانة غادة عادل اليوم بيوم ميلادها ال 50، اليوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر، وعلى الرغم من بدايتها الفنية منذ سنوات طويلة لكن السنوات الأخيرة وتحديدا بعد انفصالها عن المخرج مجدي الهواري شهدت تطورا كبيرا في مشوارها الفني، حيث تنوعت اختيارتها وتألقت في ألوان فنية مختلفة.غادة عادل بعد الانفصال التقت مع زوجها السابق في برنامج بصراحة، وكشفا الثنائي عن الكثير من الأسرار عن حياتهما الشخصية، وكان من بينها عندما فتحت غادة قلبها وأكدت أن مجدي الهواري كان له فضل كبير في اكتشاف موهبتها وصناعة نجوميتها، لكن بسبب غيرته الزائدة وخوفه عليها ضاعت منها عدة فرص كانت ستؤثر على مشوارها الفني وتجعل منها ممثلة مهمة تقدم أدوارا فنية مختلفة.بعد الانفصال قررت غادة أن تظهر للجمهور بأدوار مختلفة غير التي اعتادوا عليها فيها، وبين الكوميديا والأكشن والبطولات الدرامية تألقت غادة عادل على مدار السنوات الماضية.من أبرز أعمال غادة في هذه الفترة كانت عندما ركزت في السينما وتألقت مع كريم عبد العزيز في "نادي الرجال السري"، وقدمت دور الزوجة بشكل مختلف، حيث كان شغلها الشاغل هو مراقبة زوجها والتعرف إذا كان على علاقة بغيرها أم لا.وكان دورها مفاجأة كبيرة لجمهورها في فيلم "كازبلانكا" مع أمير كرارة، خاصة وأن أحداث الفيلم دارت في أجواء حول المافيا والعصابات.أما دور الطبيبة الشرعية مع رامز جلال في أحمد نوتردام، فجمع بين أجواء الكوميديا والإثارة والتشويق، وبجانب هذه الأعمال قدمت مرعي البريمو وساعة إجابة والبطة الصفرا وأهل الكهف وغيرها من الأعمال السينمائية التي قدمت من خلال أدوار متنوعة.

الدراما كان لها دور كبير في ظهور مواهب غادة عادل التي لم تظهر في بداية مشوارها الفني، ويعتبر مسلسل مملكة إبليس الذي تم عرضه 2020 من أبرز هذه الأعمال، خاصة وأن غادة قدمت دور المرأة الشعبية خلال العمل الذي تدور أحداثه حول واحدة من الحارات الشعبية المصرية المعاصرة، والتي تسمى حارة الحدَق، حيث يموت كبير المنطقة فتحي إبليس، ويتحول كل شيء لفوضى وانتقام.

البطولة النسائية في رمضان

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خلال السنوات الماضية استطاعت غادة أن تكون واحدة من نجمات رمضان، وكان لافت للانتباه نجاحها في البطولات النسائية الجماعية، فكانت البداية مع يسرا وشيماء سيف في مسلسل "أحلام سعيدة" في رمضان 2024، ثم كررت التجربة مع جميلة عوض وفدوى عابد في الموسم الرمضاني الماضي.

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