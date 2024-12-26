شكرا لقرائتكم خبر عن 147 مليون دولار عالميا لفيلم Mufasa: The Lion King الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Mufasa: The Lion King إيرادات وصلت إلى 147 مليونا و693 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 20 ديسمبر الجارى، العمل من إنتاج شركة ديزنى، ووصلت مدته إلى ساعة و58 دقيقة.

وانقسمت إيرادات الفيلم بين 42 مليونا و493 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و105 ملايين و200 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

يروى فيلم ديزنى Mufasa: The Lion King الجديد، القصة الأصلية للملك موفاسا، وهو من إخراج بارى جينكينز، بينما يعود كاتب الفيلم جيف ناثانسون لعام 2019 ككاتب سيناريو.

ويدور فيلم Mufasa:The Lion King مع بدء القصة بعيدًا عن الجبال والظلال، على الجانب الآخر من الضوء، حيث يروي رفيقي (جون كاني) في الفيديو الذي يعرض الأسلوب الواقعي الصوري المستخدم في فيلم 2019.