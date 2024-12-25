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الامارات | محمد بن راشد: كل عام والعالم في سلام ووئام وكل عام والجميع في خير وازدهار

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله" جميع المحتفلين بأعياد الميلاد المجيد.

وقال  صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله" عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، تهانينا لجميع المحتفلين بأعياد الميلاد المجيد .. كل عام وأنتم بخير .. وكل عام والعالم في سلام ووئام.. وكل عام والجميع في خير وازدهار .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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