شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر اليورو اليوم الأربعاء 25 -12- 2024 أمام الجنيه فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سجل سعر اليورو ثباتا ملحوظا في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 25 -12- 2024، أمام الجنيه المصرى وفقا لآخر تحديث في بالبنوك العاملة فى مصر.
ويقدم الخليج 365، خدمة تشمل نشر أسعار اليورو فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:سعر اليورو في البنك المركزي المصري
53.85 جنيه للشراء.
53.00 جنيه للبيع.سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
52.82 جنيه للشراء.
53.03 جنيه للبيع.سعر اليورو في بنك مصر
52.82 جنيه للشراء.
53.03 جنيه للبيع.سعر اليورو في بنك الاسكندرية
52.80 جنيه للشراء.
53.03 جنيه للبيع.سعر اليورو في البنك التجارى الدولى
52.81 جنيه للشراء.
53.03 جنيه للبيع.سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى
53.11 جنيه للشراء.
53.32 جنيه للبيع.سعر اليورو في بنك البركة
52.82 جنيه للشراء.
53.03 جنيه للبيع.سعر اليورو في بنك قناة السويس
52.82 جنيه للشراء.
53.03 جنيه للبيع
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