شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأربعاء، على انخفاض بنسبة 0.2%، عند 11892 نقطة.

وبحسب بيانات تداول السعودية، بلغت القيمة المتداولة اليوم، نحو 2.797 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 949.972 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.207 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 132 شركة ارتفعت أسهم 132 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 86، من بين 247 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، الباحة، والبحر الأحمر، وصدق، وأسيج، وأنابيب، الأكثر ارتفاعا.

ووفقا لبيانات تداول، كانت أسهم شركات، مجموعة إم بي سي، وبوان، ومجموعة صافولا، وأبو معطي، ورتال، الأكثر انخفاضا.

السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.3%، عند 31007 نقطة.

وبلغت القيمة المتداولة اليوم نحو 39.741 مليون ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.811 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 57.434 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 49 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 29، من بين 105 شركة مدرجة في السوق الموازية.