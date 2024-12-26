شكرا لقرائتكم خبر عن ماوي.. العثور على جثة في تجويف إحدى عجلات طائرة أمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحقق شرطة جزيرة ماوي، وهى إحدى جزر ولاية هاواي الأمريكية، في اكتشاف جثة في تجويف إحدى عجلات طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز بعد هبوطها في ماوي، وفقًا لما ذكرته شركة الطيران وإدارة الشرطة في بيانين يوم الأربعاء.

وأفادت شركة يونايتد إيرلاينز في بيان عبر البريد الإلكتروني، بالعثور على الجثة في تجويف إحدى عجلات الهبوط الرئيسية للرحلة رقم 202 التي هبطت في مطار كاهولوي قادمة من شيكاغو، يوم الثلاثاء.

ملابسات اكتشاف الجثة

قالت شركة الطيران إن تجويف عجلة الطائرة بوينج 10-787 لا يمكن الوصول إليه إلا من خارج الطائرة، وإنه من غير الواضح كيف أو متى وصل هذا الشخص إليه.



وذكرت إدارة شرطة ماوي في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، إنها تجرى تحقيقًا مكثفًا بشأن ملابسات اكتشاف الجثة.ولم تقدم شركة يونايتد إيرلانيز ولا شرطة ماوي مزيدًا من المعلومات.