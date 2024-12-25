شكرا لقرائتكم خبر عن «زجاج»: بدء الإنتاج التجريبي للخط السادس لمصنع إنتاج العبوات الزجاجية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج" بدء الإنتاج التجريبي من الخط السادس لإنتاج العبوات.
وكانت الشركة قد أعلنت على تداول السعودية، في 12 نوفمبر 2023 موافقة مجلس الإدارة على إضافة خط سادس لإنتاج العبوات الزجاجية بطاقة إنتاجية قدرها 25 ألف طن سنويا.
وكانت الشركة قد أعلنت على تداول السعودية، في 12 نوفمبر 2023 موافقة مجلس الإدارة على إضافة خط سادس لإنتاج العبوات الزجاجية بطاقة إنتاجية قدرها 25 ألف طن سنويا.