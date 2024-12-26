الكنيسة الكاثوليكية في الكويت تحتفل بعيد الميلاد المجيد

احتفلت الكنيسة الكاثوليكية، كاتدرائية العائلة المقدسة في الكويت، بعيد الميلاد المجيد، وسط حضور عدد كبير من المؤمنين من مختلف الأطياف والثقافات والجنسيات.

وترأس القداس الاحتفالي الأب سليمان حيفاوي، كاهن الرعية اللاتينية، بالمشاركة مع الأب أنطونيوس حبيب. وقبل الاحتفال، رحب الأب حيفاوي بالحضور من الشخصيات الرسمية والدبلوماسية والمؤمنين وخاصة السفير الفلسطيني رامي طهبوب، الذي قال في المناسبة، إن القداس تميز بالتراتيل الميلادية التي أدخلت الفرح والرجاء إلى قلوب المؤمنين، مع التركيز على معاني الميلاد السامية التي تدعو إلى المحبة والتسامح.

وأكد المحتفلون أن الاحتفال يعكس قيم الميلاد التي تدعو إلى الوحدة والتسامح والمحبة، وأعرب المشاركون عن تمنياتهم بأن تكون الأعياد الميلادية وبداية السنة الجديدة مناسبات سعيدة للجميع.

وأعلنت الكنيسة الكاثوليكية أنها تتشرف بفتح ديوانيتها لاستقبال المهنئين بمناسبة عيد الميلاد المجيد وبداية السنة الجديدة، اليوم، من السادسة مساء حتى التاسعة ليلاً.