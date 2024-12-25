شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «المجموعة السعودية» يوصي بتخفيض رأس المال بنسبة 10% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، اليوم، بتخفيض رأسمال الشركة نظراً لزيادته عن حاجة الشركة.

وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن رأس المال قبل التخفيض 7548000000 ريال، فيما سيكون رأس المال بعد التخفيض 6793200000 ريال.

وأفادت بأن نسبة التخفيض في رأس المال 10%، فيما يبلغ عدد الأسهم قبل التخفيض 754800000، بينما بعد التخفيض 679320000 سهم.

ولفتت إلى أن طريقة تخفيض رأس المال عبر إلغاء نسبة 10% من عدد الأسهم وتعويض المساهمين بذلك.

ونوهت بتمويل عملية التخفيض عن طريق استخدام الفائض من الموارد النقدية للشركة مع الإعلان عن جميع التفاصيل من خلال تعميم المساهمين وفقا للإجراءات النظامية.

ولن يكون هناك أثر جوهري لتخفيض رأس المال على التزامات وعمليات أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي، ويرى مجلس الإدارة أن التخفيض سيكون له أثر إيجابي من خلال تحسين بعض مؤشرات الأداء.

وذكرت أن تاريخ التخفيض نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.

وشددت على أن تخفيض رأس المال مشروط بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات النظامية والجمعية العامة غير العادية للمساهمين.

ونوهت بالإعلان لاحقاً عن تعيين المستشار المالي لعملية التخفيض، وكذلك الإعلان عن تقديم ملف طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية للحصول على موافقتها بالإضافة إلى أية تطورات جوهرية أخرى.