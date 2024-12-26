وزير الداخلية السوري: مقتل ١٤ من قوات الأمن وإصابة ١٠ بعد تعرضهم لكمين من فلول النظام بريف طرطوس

أعلن وزير الداخلية في الحكومة السورية المؤقّتة محمد عبد الرحمن، عن "مقتل ١٤ من قوات الأمن وإصابة ١٠ بعد تعرضهم لكمين من عناصر النظام السابق بريف طرطوس".

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