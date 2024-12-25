شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض جديد لمكتبة جرير في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.