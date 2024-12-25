الاقتصاد

افتتاح معرض جديد لمكتبة جرير في الرياض

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض جديد لمكتبة جرير في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتحت مكتبة جرير اليوم الأربعاء 25/12/2024م معرضا جديدا بحي المنصورة في مدينة الرياض.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يعد هذا المعرض هو الـ62 لمكتبة جرير في المملكة، والـ73 من إجمالي معارضها داخل وخارج السعودية.
ونوهت باستئجار الأرض وأقامت المبنى عليها، وتبلغ مساحة الأرض المستأجرة (2974) متر مربع.
ويحتوي المعرض على جميع منتجات جرير المعروفة، وبلغت نسبة الموظفين السعوديين في هذا المعرض 74% من إجمالي الموظفين، وقد بلغ حجم الاستثمارات في هذا المعرض (42) مليون ريال.
وسوف يظهر الأثر المالي لهذا المعرض اعتبارا من الربع الرابع من عام 2024م.
ويعد هذا المعرض الثالث الذي يتم افتتاحه خلال عام 2024م.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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