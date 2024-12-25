شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «المعمر» يوافق على رفع رأس مال شركة تابعة إلى 65 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس"، اليوم بصفة الشركة مالكة لشركة التميز لحلول التطبيقات لتقنية المعلومات "MISPAY" على رفع رأس مال الشركة التابعة.

وقالت الشركة في بيان على تداول السعودة: إن رفع راأس املال سيكون من 10 ملايين ريال إلى 65 مليون ريال عن طريق مصادر تمويل ذاتية.

وأضافت أن القرار يأتي لدعم نمو وتوسع أعمال شركة "MIS PAY".

وتخضع زيادة رأس المال المشار إليها أعلاه لموافقات الجهات التنظيمية ذات العلاقة.