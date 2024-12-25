الاقتصاد

مجلس إدارة «المعمر» يوافق على رفع رأس مال شركة تابعة إلى 65 مليون ريال

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «المعمر» يوافق على رفع رأس مال شركة تابعة إلى 65 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس"، اليوم بصفة الشركة مالكة لشركة التميز لحلول التطبيقات لتقنية المعلومات "MISPAY" على رفع رأس مال الشركة التابعة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودة: إن رفع راأس املال سيكون من 10 ملايين ريال إلى 65 مليون ريال عن طريق مصادر تمويل ذاتية.
وأضافت أن القرار يأتي لدعم نمو وتوسع أعمال شركة "MIS PAY".
وتخضع زيادة رأس المال المشار إليها أعلاه لموافقات الجهات التنظيمية ذات العلاقة.
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا