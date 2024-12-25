شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني في قصف إسرائيلي شمال الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد فتى فلسطيني اليوم، متأثراً بجروح حرجة أصيب بها، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة طمون شمال الضفة الغربية.

ترافق ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي على مخيم طولكرم لليوم الثاني على التوالي، والدفع بتعزيزات عسكرية إلى المخيم.

وفي قطاع غزة، استشهد شاب فلسطيني في قصف إسرائيلي اليوم، استهدف مخيم البريج وسط القطاع، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في القصف المستمر على القطاع منذ صباح اليوم، إلى سبعة شهداء وعشرات المصابين. شهداء قطاع غزة كما استشهد 18 فلسطينيا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة بينهم أطفال ونساء في قصف الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم، منزلين شمال وجنوب القطاع.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد ثمانية فلسطينيين وإصابة عدد آخر في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما استشهد عشرة فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على منزل في مدينة خانيونس جنوب القطاع.