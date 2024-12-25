شكرا لقرائتكم خبر عن «رواسي» تحصل على تأهيل كمورد لشركة أرامكو السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت شركة رواسي البناء للاستثمار، على تأهيل كمورد لدى شركة أرامكو السعودية.

ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يأتي هذا الحدث الهام ليؤكد التزام الشركة الراسخ بأعلى المعايير المطلوبة للتسجيل كمورد لدى شركة أرامكو السعودية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية.

وأوضحت أن الشركة تعمل بخطى ثابتة نحو تحقيق أعلى المعايير في الأعمال المكلفة بها للوصول إلى مستوى يحقق أهدافها وطموحاتها المستقبلية.

وبحسبالشركة، لا يضمن قبول تسجيل المورد أي أعمال مستقبلية مع أرامكو.