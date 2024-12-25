شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت الشرقية»: زيادة رأس مال شركة تابعة إلى 145 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقية، اليوم، على زيادة رأس مال شركة براينسا السعودية للخرسانة مسبقة الصنع "شركة تابعة".
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن زيادة رأس المال ستكون من 55 مليون ريال إلى 145 مليون ريال.
وأضافت أن زيادة رأس المال ستكون عبر رسملة القرض المقدم من شركة أسمنت المنطقة الشرقية والذي بلغ رصيده 90 مليون ريال في 31/12/2023 وفقاً للقوائم المالية غير الموحدة لشركة براينسا السعودية للخرسانة مسبقة الصنع.
وتهدف هذه الزيادة في رأس المال إلى تعزيز المركز المالي لشركة براينسا.
يذكر أن شركة براينسا السعودية للخرسانة مسبقة الصنع هي شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشركة أسمنت المنطقة الشرقية بنسبة 100% وهي شركة رائدة في أعمال الخرسانة مسبقة الصنع تأسست عام 2007 وساهمت في تنفيذ العديد من المشاريع بالمملكة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن زيادة رأس المال ستكون من 55 مليون ريال إلى 145 مليون ريال.
وأضافت أن زيادة رأس المال ستكون عبر رسملة القرض المقدم من شركة أسمنت المنطقة الشرقية والذي بلغ رصيده 90 مليون ريال في 31/12/2023 وفقاً للقوائم المالية غير الموحدة لشركة براينسا السعودية للخرسانة مسبقة الصنع.
وتهدف هذه الزيادة في رأس المال إلى تعزيز المركز المالي لشركة براينسا.
يذكر أن شركة براينسا السعودية للخرسانة مسبقة الصنع هي شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشركة أسمنت المنطقة الشرقية بنسبة 100% وهي شركة رائدة في أعمال الخرسانة مسبقة الصنع تأسست عام 2007 وساهمت في تنفيذ العديد من المشاريع بالمملكة.