شكرا لقرائتكم خبر عن «بوبا العربية»: ترسية عقد مع البنك الأهلي بـ302 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تلقت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، أمس الأول، تعميدا من البنك الأهلي السعودي لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفي البنك وأفراد عائلاتهم.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بـ301.9 مليون ريال.
وأضافت أن مدة العقد سنة ميلادية اعتبارًا من 01 يناير 2025.
وأوضحت أن الأطراف ذات العلاقة هدى محمد بن غصن. إذ تشغل عضوية مجلس إدارة "مستقل" في شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وعضوية مجلس إدارة "مستقل" في البنك الأهلي السعودي.
ومن المتوقع أن يكون للعقد تأثيرا إيجابيا على النتائج المالية لعام 2025 لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بـ301.9 مليون ريال.
وأضافت أن مدة العقد سنة ميلادية اعتبارًا من 01 يناير 2025.
وأوضحت أن الأطراف ذات العلاقة هدى محمد بن غصن. إذ تشغل عضوية مجلس إدارة "مستقل" في شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وعضوية مجلس إدارة "مستقل" في البنك الأهلي السعودي.
ومن المتوقع أن يكون للعقد تأثيرا إيجابيا على النتائج المالية لعام 2025 لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني.