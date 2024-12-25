شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 15 شخصًا في حريق بدار رعاية بألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت إدارة الإطفاء في تحديث لها صدر اليوم الأربعاء، إن هناك 15 شخصًا تعرضوا لإصابات طفيفة في الحريق الذي اندلع في دار لرعاية المسنين وتمريضهم بمدينة ميونيخ في جنوبى ألمانيا.

وأشارت إدارة الإطفاء إلى أن سبب اندلاع الحريق وحجم الأضرار التي نتجت عنه، لا يزالا غير واضحين في الوقت الحالي.

وأوضحت إدارة الإطفاء أن هناك 60 شخصًا تم إجلاؤهم من المبنى التاريخي قبل أن تصل ألسنة الحريق إلى أجزاء من سطح المبنى وبرج الجرس. إخماد الحريق

بحسب البيان الصادر عن إدارة الإطفاء، فقد تم نشر 120 من رجال الإطفاء في المكان، حيث ظلوا يعملون حتى الليل لإخماد الحريق، وإزالة الواجهة المعدنية لبرج الجرس في هذه الأثناء.

وأفادت التقارير بأن الشرطة أغلقت الشوارع المحيطة بالمكان أثناء العملية.

وذكرت إدارة الإطفاء أنه قد تم نقل بعض السكان إلى منطقة مختلفة في المبنى لم تتأثر بالحريق، وأيضًا إلى مبنى قريب تابع لجامعة ميونيخ التقنية.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى بسبب استنشاقهم لدخان خفيف نتج عن الحريق.