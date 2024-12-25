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الامارات | رئيس الدولة يهنئ المحتفلين بعيد الميلاد في الإمارات والعالم

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" المحتفلين بعيد الميلاد في الإمارات والعالم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، خالص التهاني للمحتفلين بعيد الميلاد في الإمارات والعالم، متمنياً لهم السعادة وللعالم كله وشعوبه الاستقرار والازدهار.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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