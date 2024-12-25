الامارات | رئيس الدولة يهنئ المحتفلين بعيد الميلاد في الإمارات والعالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" المحتفلين بعيد الميلاد في الإمارات والعالم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، خالص التهاني للمحتفلين بعيد الميلاد في الإمارات والعالم، متمنياً لهم السعادة وللعالم كله وشعوبه الاستقرار والازدهار.