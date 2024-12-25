محمد فراج وهدى المفتي.. سنة أولى بطولة في رمضان 2025

محمد فراج "منتهي الصلاحية" في رمضان 2025

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هدى المفتي بـ"80 باكو"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 04:19 مساءً - يشهدفي مصر، تجارب فنية مختلفة، لاسيما في ظل وجود نحودفعة واحدة، من أبطالها من يخوض تجربةلأول مرة، في موسم هو الأضخم على مدار العام كله، ويحظى بنسبة مشاهدة عالية.ويطل الفنان محمد فراج، على جمهوره في رمضان 2025، من خلال مسلسل جديد يحمل اسم "منتهي الصلاحية"، والذي يُعد أول مسلسل من بطولته المطلقة، حيث بدأت تصويره أمس الثلاثاء، ويُشاركه مجموعة كبيرة من الفنانين، وهم: ياسمين رئيس، هنا شيحة، هبة مجدي، دنيا ماهر، محمود الليثي، سامي مغاوري، حسن مالك، جيسيكا حسام الدين، وملك حسن وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، إخراج تامر نادي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، على مدار 15 حلقة فقط.ويأتي ذلك، بعد النجاح الضخم الذي حققه محمد فراج، في الدراما التلفزيونية خلال الآونة الأخيرة، والتي اعتاد فيها على المشاركة في البطولة مع نجوم آخرين، كان آخرها مسلسل "بطن الحوت" الذي عُرض على منصة "شاهد" في نوفمبر 2025، وشاركه البطولة باسم سمرة، وأسماء أبو اليزيد، وهو تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح.كما يترقب عرض مسلسل "كتالوج" المكوَّن من 10 حلقات، خلال الفترة المقبلة، عبر إحدى المنصات الرقمية، وهو العمل الذي يتقاسم بطولته مع ريهام عبد الغفور. ويشارك في البطولة كلّ من: بيومي فؤاد، تارا عماد، صدقي صخر، سماح أنور، آية سماحة، وخالد كمال. وهو من تأليف وإخراج وليد الحلفاوي. وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، ويظهر فراج بدور شاب متزوج من ريهام عبدالغفور ولديه منها طفلان.كما بدأت الفنانة هدى المفتي، مؤخرًا تصوير مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم "80 باكو"، والذي يُعد أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التلفزيونية، لاسيما بعد النجاح الكبير التي حققته مؤخرًا مع الفنان أحمد مالك في مسلسل "مطعم الحبايب".ويُشارك في بطولة المسلسل، كلّ من: محمد لطفي، محمد يسري، رحمة أحمد، دنيا سامي وآخرين، والعمل تأليف غادة عبد العال، وإخراج كوثر يونس.

يذكر أنّ "مطعم الحبايب" آخر أعمال هدى المفتي، دارت أحداثه في إطار كوميدي، حول "أبو المجد"، الذي يمتلك مطعماً في أحد الأحياء، ويدخل في خلافات ومناوشات بشكل شبه يومي مع أصحاب المطاعم المجاورة له، من منطلق المنافسة في ما بينهم، لكن تجمعهم بالنهاية حالة من الوحدة والترابط دون التسبب في أي ضرر، والعمل مكون من 12 حلقة.

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ويأتي ذلك، مع عودة الفنانة صابرين إلى البطولة المطلقة في موسم دراما رمضان المقبل، بعد سنوات طويلة من الغياب، حيث تعاقدت مؤخرًا على بطولة مسلسل يحمل اسم "خانة فاضية"، ويُشاركها في العمل، كلّ من مراد مكرم وأحمد فهيم، والعمل إخراج شادي أبو شادي، ومن المُقرر انطلاق تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».