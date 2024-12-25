جازان ونجران وحائل الأقل في القضايا العمالية

سجلت مناطق جازان ونجران وحائل انخفاضا بعدد القضايا العمالية خلال الربع الرابع من العام الجاري، إذ بلغت عدد القضايا المنجزة في منطقة جازان 3 وعدد الجلسات 4، وعدد الأحكام 3، وتساوت معها منطقة نجران في عدد القضايا المنجزة والجلسات والأحكام، تلتهما منطقة حائل محققة قضية واحدة منجزة وكذلك عدد الجلسات والأحكام، في الوقت الذي بلغ إجمالي القضايا المنجزة في 12 منطقة 34.389، وعدد الجلسات 73.342 جلسة، والأحكام 33.266.

من جهته أرجع المستشار القانوني عاصم صالح انخفاض القضايا العمالية ببعض المناطق إلى أن عديدا من أصحاب العمل في المناطق يطبقون أنظمة العمل واللوائح المنصوص عليها في النظام مما أسهم في إعطاء العمالة حقوقها كذلك يعود إلى أن كثيرا من العمالة لا يتقدمون بشكوى قضائية للجهات العدلية ويفضلون الاتفاق مع صاحب العمل لإيجاد حلول ودية للمشاكل التي تصادفهم في بيئة العمل، مشيرا إلى أن أغلب القضايا العمالية تكون بسبب المطالبة بالأجور وهذه تعتبر في مقدمة القضايا العمالية مما يدفع العامل لتقديم شكوى قضائية، وأوضح أن النظام كفل للعامل الحق في رفع دعوى قضائية لدى المحاكم العمالية ومحاسبة صاحب العمل على التقصير، كذلك هناك قضايا المطالبة بشهادة خبرة من جهة العمل إلى جانب تعرض العامل إلى عقوبات من صاحب العمل مثل الخصم من الراتب دون مبرر.

القضايا المنجزة في المناطق

- الرياض

10644

- مكة المكرمة

9820

- الشرقية

5449

- عسير

2824

- المدينة المنورة

2018

- القصيم

2145

- تبوك

1115

- الجوف

250

- الحدود الشمالية

117