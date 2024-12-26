شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق المطلوبة من الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لـ وزارة التضامن الاجتماعي في استلام الأوراق المطلوبة من الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية وعددهم 12 ألف حاج هذا العام لموسم حج 1446 هـ - 2025، تمهيدا لإصدار تأشيرات الحج خلال الفترة المقبلة.

وتضمنت المستندات المطلوبة لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1446هـ/2025م أصل جواز السفر المميكن لا تقل مدة صلاحيته عن عام (19/2/2025) وأصل إيصال إيداع لقيمة إشتراك رحلة الحج، و2 صورة من جواز السفر أول صفحة فقط، وفيش جنائي مميكن موجه للحج و8 صور خلفية بيضاء 4*6، و2 صورة من بطاقة الرقم القومي مقاس كبير 150%، وتقرير طبي مميكن معتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان المعلن عنها، وشهادة صحية صادرة من وزارة الصحة سارية المفعول والمدرج بها تطعيمات للحجاج الإلتهاب السحائي بجرعة واحدة من اللقاح الرباعيACYW135 بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 5 سنوات.

وبالنسبة للحجاج الذين يزيد أعمارهم عن 65 سنة مواليد 18/2/1960م يتم أخذ ( لقاح الأنفلونزا الموسمية ) وشهادة تحصين (Qr-code) الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا المحدثة لموسم 2024/2025 وكذلك تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم ومن هم في سن التجنيد.