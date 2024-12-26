تغييرات في نمط الحياة لمنع السكتة القلبية المفاجئة

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يشير مصطلح السكتة القلبية الرئوية إلى حدث مفاجئ وغير متوقع يحدث غالبًا ويؤدي إلى توقف القلب عن العمل بشكل صحيح، في حين يتم تعريف النوبة القلبية بانسداد الأوعية الدموية التي تغذي عضلة القلب.

الوقاية من السكتة القلبية المفاجئة تستلزم اتخاذ تدابير وقائية، ومن خلال إجراء هذه التعديلات على نمط حياتك، يمكنك حماية قلبك والاستمتاع بحياة أكثر صحة وحيوية.وفقا لموقع " news18"، فإن التعديلات الأساسية على نمط حياة الفرد يمكن أن تقلل بشكل كبير من خطر حدوث ذلك.

تغييرات في نمط الحياة لمنع السكتة القلبية

إعطاء الأولوية للتغذية الصحية للقلب:

تناول نظام غذائي متوازن يتكون من أطعمة الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات واللحوم الخالية من الدهون والدهون الصحية من شأنه أن يعزز صحة القلب والأوعية الدموية، وعلى وجه التحديد، تم تحديد النظام الغذائي المتوسطي على أنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، قلل من تناول الدهون المشبعة والدهون المتحولة والصوديوم الزائد الذي يلعب دورًا مهمًا في تطور ارتفاع ضغط الدم - وهو عامل خطر للإصابة بالسكتة القلبية المفاجئة.

الالتزام بممارسة التمارين الرياضية بانتظام:

فأنها تعزز كفاءة القلب والدورة الدموية لأن التمارين الرياضية تساعد على تقوية عضلات القلب، على سبيل المثال، فإن المستويات الموصى بها من التمارين الهوائية هي 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع من شدة معتدلة، مثل المشي السريع وركوب الدراجات والسباحة وما شابه ذلك، يمكن أن تساعد تمارين القوة أيضًا في خفض ضغط الدم وتحسين مستويات الكوليسترول وتعزيز صحة القلب بشكل أكبر.

تجنب التبغ:

التدخين يشكل خطراً على صحة القلب ويساهم أيضاً في احتمالية الإصابة بالسكتة القلبية المفاجئة.

إدارة الإجهاد بشكل فعال:

الإجهاد، وخاصة الإجهاد المطول، يزيد من مستوى الكورتيزول الذي قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم والالتهابات، قم بممارسة اليوجا أو التأمل أو تمارين التنفس العميق لتعزيز صحة القلب.

اعرف أرقامك :

هذا يتطلب قياس ضغط الدم ومستويات الكولسترول والسكر في الدم بشكل دوري، اكتشاف أي خلل في السمع مبكرًا يمكّن المرء من طلب المساعدة من الطبيب.



