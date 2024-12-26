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الأحوال المدنية تدشّن 4 خدمات جديدة في "أبشر".. تعرف عليها

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - دشّنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية (4) خدمات إلكترونية جديدة في منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، وذلك في ملتقى أبشر العاشر للتحول الرقمي 2024، بالتعاون مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، في نادي منسوبي وزارة الداخلية.
وشملت الخدمات الجديدة التحقق من سجل الأسرة عبر "أبشر حكومة"، وإصدار شهادة ميلاد بدل تالف، وإصدار شهادة ميلاد بدل مفقود، وإنهاء خدمات المدنيين عبر "أبشر حكومة".
منصة أبشر - أبشر

التحول الرقمي

وأكدت الأحوال المدنية أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها نحو التحول الرقمي لتقديم حلول ذكية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، مع إمكانية الاستفادة منها عبر الحسابات الشخصية في منصة "أبشر".
مجموعة كبيرة من الخدمات الإلكترونية على منصة
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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