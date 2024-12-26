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شكرا لقرائتكم خبر عن الأحوال المدنية تدشّن 4 خدمات جديدة في "أبشر".. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دشّنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية (4) خدمات إلكترونية جديدة في منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، وذلك في ملتقى أبشر العاشر للتحول الرقمي 2024، بالتعاون مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، في نادي منسوبي وزارة الداخلية.
وشملت الخدمات الجديدة التحقق من سجل الأسرة عبر "أبشر حكومة"، وإصدار شهادة ميلاد بدل تالف، وإصدار شهادة ميلاد بدل مفقود، وإنهاء خدمات المدنيين عبر "أبشر حكومة".
وشملت الخدمات الجديدة التحقق من سجل الأسرة عبر "أبشر حكومة"، وإصدار شهادة ميلاد بدل تالف، وإصدار شهادة ميلاد بدل مفقود، وإنهاء خدمات المدنيين عبر "أبشر حكومة".