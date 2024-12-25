غولدن غلوب 2025 تعرف على الأفلام المتنافسة على جائزة أفضل فيلم درامي

A Complete Unknown

CONCLAVE

DUNE: PART TWO

NICKEL BOYS

SEPTEMBER 5

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 04:19 مساءً - ينتظر العديد من عُشاق الأعمال الفنية حول العالم إنطلاق حفلالمقرر إقامته يوم 5 يناير المُقبل، وكان قد تم الإعلان عن القائمة الكاملة لترشيحات2025 والذي يتنافس عليها العديد من الأعمال الفنية ما بينوالأغاني والبرامج التلفزيونية حول العالم.ومن أبرز المُسابقات التي يشهدها الـ غولدن غلوب بالحفل المُقبل جائزة أفضل فيلم درامي، والتي يتنافس عليها عدد من الأفلام درامية والتي نستعرضها لكم بالتقرير التالي:يعد فيلم A Complete Unknown فيلم درامي موسيقي أمريكي تم إصداره عام 2024، وجاء الفيلم من إخراج جيمس مانجولد والذي شارك أيضًا في كتابة السيناريو الخاص بالفيلم مع جاي كوكس، وهو الفيلم المستوحى من كتاب "ديلان يذهب للكهرباء" والذي صدر عام 2015 من تأليف إيليجاه والد.ويتناول الفيلم حياة الموسيقي الأمريكي بوب ديلان بإستعراض نجاحه المبكر في الموسيقى الشعبية حتى الجدل الهائل الذي تم إثارته حول استخدامه للآلات الكهربائية في مهرجان "نيوبورت الشعبي عام 1965" و يُجسد شخصية بوب ديلان الممثل الأمريكي تيموثي شالاميت أمام كل من إدوارد نورتون، وإيل فانينج، مونيكا باربارو، بويد هولبروك، دان فوجلر، نوربرت ليو بوتز، سكوت ماكنيري.وتدور أحداث Conclave في إطار من الإثارة والغموض تم إنتاجه عام 2024 وتدور أحداث الفيلم حول الكاردينال توماس لورانس والذي يُنظم مجمعًا بابويًا لانتخاب البابا القادم، حتى يجد نفسه يحقق في أسرار وفضائح كل مرشح.ويأتي الفيلم من إخراج إدوارد بيرغر ومن تأليف بيتر ستراوجان، ومستوحى من رواية روبرت هاريس والتي صدرت عام 2016، ويُشارك ببطولة الفيلم كل من رالف فاينز، ستانلي توتشي، جون ليثجو، سيرجيو كاستيليتو، إيزابيلا روسيليني.يأتي فيلم Dune: Part Two الأمريكي في إطار من الخيال العلمي الملحمي وقد تم إصداره عام 2024، والفيلم من إخراج دينيس فيلنوف والذي شارك في كتابة السيناريو أيضًا مع جون سبايتس.ويعد الفيلم إستكمالًا لفيلم "Dune" والذي تم إصداره عام 2021، ومأخوذ عن رواية "Dune" زالتي كتبها فرانك هربرت عام 1965.وتدور أحداث الفيلم حول "بول أتريدس" خلال اتحاده مع شعب فريمن من كوكب أراكيس الصحراوي لشن حرب ضد بيت هاركونين، ويُشارك ببطولة الفيلم أبطال الجزء الأول تيموثي شالاميت، زندايا وريبيكا، فيرجسون، جوش برولين، ستيلان سكارسجارد، ديف باوتيستا، شارلوت رامبلينج، خافيير بارديم وينضم إليهم بالجزء الجديد كل من أوستن بتلر، فلورنس بوغ، كريستوفر واكن، ليا سيدو.تدور أحداث الفيلم الأمريكي Nickel Boys في إطار من الدراما التاريخية وتم إصداره عام 2024 والفيلم مستوحى من رواية "The Nickel Boys" والتي جاءت من تأليف كولسون وايتهايد وتم إصدارها عام 2019.ويأتي الفيلم من إخراج راميل روس والذي شارك أيضًا في كتابة السيناريو مع جوسلين بارنز، ويأتي الفيلم من بطولة إيثان هيريس، براندون ويلسون، هاميش لينكليتر، فريد هيتشينغر، ديفيد ديجز، أونجانو إليس تايلور.وتدور أحداث الفيلم حول صبيين أمريكيين من أصل أفريقي وهما إل وود وترنر، واللذان تم إرسالهما إلى مدرسة إصلاحية مُسيئة تُسمى أكاديمية نيكل في فلوريدا بفترة الستينيات، وهي المدرسة التي اشتهرت بمعاملة الطلاب المسيئة.ويعد فيلم SEPTEMBER 5 هو فيلم درامي تاريخي تم إصداره عام 2024 وشارك في كتابته وإخراجه تيم فيلباوم ويأتي من بطولة بيتر سارسجارد، جون ماجارو، بين تشابلن، ليوني بينيش.وتدور أحداث الفيلم حول مذبحة ميونيخ من منظور طاقم قناة "ABC Sports" وتغطيتهم للأحداث، وقد تم عُرض الفيلم لأول مرة عالميًا في مهرجان البندقية السينمائي الدولي بدورته الـ81 في 29 أغسطس الماضي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».