تسريب كواليس تصوير فيلم أحمد وأحمد بطولة السقا وفهمي

تعرُّض السقا وفهمي لحادث سير

عصابة تطارد السقا وفهمي

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أحمد السقا ينافس بـ"العتاولة 2" في رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 04:19 مساءً - بدأ الثنائي أحمد السقا وأحمد فهمي، تصوير فيلمهما "أحمد وأحمد" قبل أسابيع؛ حيث جرى إنجاز عددٍ من المشاهد قبل أنّ يتوقف العمل مؤقتاً، بسبب انشغال الأول بمسلسل "العتاولة 2" المُقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.وقد شهدت الأيام الماضية تسريب مقاطع فيديو من كواليس تصوير فيلم "أحمد وأحمد"، عبْر منصات التواصل الاجتماعي، وتحديداً مشهد تعرُّضهما لحادث سير؛ حيث ظهر في مقطع الفيديو كلٌّ من أحمد السقا وأحمد فهمي، ويستقل كلٌّ منهما دراجة نارية، فيما يقودهما "غوريلا"؛ ليصطدما في سيارة بالجهة المقابلة.وظهر السقا وفهمي، وهما مُعلّقان بـ"حبل" طويل، بشأن رفعهما إلى أعلى، فور اصطدامهما بالسيارة، وسرعان ما ساعدهما فريق العمل في النزول مُجدداً؛ للحصول على راحة قصيرة، قبل استكمال تصوير المشهد.ويجسّد أحمد السقا شخصية خال أحمد فهمي، ويقع السقا وفهمي ومعهما جيهان الشماشرجي في ورطة ويصبحون مطاردين من عصابة، وخلال رحلتهم في الهروب من هذه العصابة، يتعرضون للعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.فيلم "أحمد وأحمد" يجمعوأحمد فهمي، لأول مرة وجهاً لوجه في السينما، بعدما تعاونا في أكثر من عمل كضيفيْ شرف؛ حيث ظهر السقا مع فهمي كضيف شرف خلال فيلم "" الذي تم عرضه في عام 2010، وكذلك فيلم "" الذي انطلق في دُور العرض خلال موسم أفلام عيد الأضحى 2024.وفي سياق آخر، يواصل الفنان أحمد السقا تصوير الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، المُقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025؛ حيث انضم أكثر من فنان إلى الجزء الجديد، أبرزهم: فيفي عبده ، نسرين أمين، ثراء جبيل، مي القاضي. فيما يغيب كلٌّ من: الفنانة مي كساب، وفريدة سيف النصر، وصلاح عبدالله، ومؤمن نور. وذلك بعد انتهاء أدوارهم في أحداث الجزء الأول، سواء بالوفاة أو دخول السجن، مثل حالة شخصية مي كساب.

مسلسل "العتاولة 2" بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، ثراء جبيل، هدى الإتربي، ميمي جمال، محمد نجاتي، حنان سليمان، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع، زينب العبد، منة بدر تيسير، أمير عبدالواحد، صفوة، محمد التاجي. ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج صادق الصباح.

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