مزارع نموذجية لتدريب صغار المزارعين

أعلن مدير إدارة القطاعات في برنامج ريف السعودية ، المهندس حسام الهويمل، إطلاق برنامج «المزارع النموذجية»، لتطوير صغار المزارعين. كما يستهدف كبار المزارعين (أصحاب التأثير الفعلي على بقية المزارعين في نقل الممارسات)، حيث يتم استهداف هذه المزارع بتطوير البنية التحتية فيها، لتكون جاهزة في تبني ممارسات زراعية سليمة، وتوفير فريق فني يشرف على الممارسات المطبقة في المزرعة، وتدريب المزارعين عليها من خلال البرامج التدريبية وورش العمل الحقلية المختلفة، موضحًا أن برنامج «ريف السعودية» نفذ 129 برنامجًا تدريبيًا، استفاد منها 3200 مستفيد ومستفيدة في الشأن الزراعي، وأطلق مشروع «حاضنة الأعمال الريفية».

الجوف نموذج

بدورها، أكدت مدير عام الأداء وتطوير الأعمال في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ريم الدوسري، خلال كلمتها في الملتقى الدولي الأول لبرنامج «ريف السعودية»، تبني المؤسسة شراكة مع جمعية الجوف للطاقة المتجددة، لجعل منطقة الجوف نموذجا للطاقة المتجددة، ودعمها أكثر من 1885 شابا وفتاة للعمل في المناطق الريفية، وتأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة، لافتة إلى أنه لدى المؤسسة 57 شراكة إستراتيجية مع القطاع الخاص، لتزويد الشركات الكبرى بالشباب والفتيات المؤهلين لتقنيات الزراعة الحديثة، والطاقة المتجددة، والإنتاج والتصنيع الغذائي في المناطق الريفية، مع استهداف تخريج 5700 شاب وفتاة خلال الأعوام الثلاثة الأولى في أكاديمية «ريف السعودية»، ولدى المؤسسة حاليًا 260 منشأة تدريبية منتشرة في المملكة، ويوجد على مقاعد الدراسة حاليًا 200 ألف متدرب ومتدربة.

الزراعة التجديدية

إلى ذلك، كشف رئيس معهد الواحة الزراعي في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، الدكتور مقبل العيدان، إطلاق برنامج «الزراعة التجديدية» غير المسبوق، إذ يتبنى منهجا يمنح المتعلم قضاء 60% من الوزن النسبي للرحلة التعليمية في الحقل الميداني، حيث يتلقى المتعلم في السنة الأولى المعرفة من خلال أنظمة المعايشة، وفي السنة الرابعة من الرحلة التعليمية «الأخيرة» يُمنح كل الإمكانات لإدارة مزرعة متكاملة «إدارة ذاتية» 15 عامًا بعد التخرج. كما يُمنح المتعلم الانتفاع من الأرض الزراعية، وبذلك ينتقل من متعلم حديث التخرج إلى رائد أعمال ريفي وزراعي، وله التوسع في الأنشطة التجارية للمحاصيل، وبيعها في المنافذ المختلفة، وتحويل المزرعة إلى مسارح طبيعية مفتوحة تقدم تجارب سياحية استثنائية.