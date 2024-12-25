الامارات | احتفالات الشارقة في ليلة رأس السنة.. تضيء السماء من واجهة المجاز حتى خورفكان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باحتفالية استثنائية، تستقبل هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، السنة الجديدة 2025، إذ تنظم عروض ألعاب نارية لمدة 25 دقيقة في ثلاث من وجهاتها: «واجهة المجاز المائية»، و«شاطئ الحيرة»، و«شاطئ خورفكان».

وتشكل احتفالات رأس السنة الجديدة، التي تقام الثلاثاء 31 ديسمبر ابتداءً من الساعة الثامنة مساء حتى منتصف الليل، إحدى أبرز الفعاليات المجانية الترفيهية في أجواء حيوية تناسب جميع الفئات العمرية في الشارقة.

وتتميز ليلة رأس السنة الجديدة بثلاثة عروض للألعاب النارية، عرض لمدة خمس دقائق في «واجهة المجاز المائية»، وعرضين مدة كلٍّ منهما 10 دقائق في «شاطئ الحيرة»، و«شاطئ خورفكان»، لتتزين سماء إمارة الشارقة بألوان الألعاب النارية معلنة انطلاقة السنة الجديدة، إذ توفر كل وجهة مجموعة من الأنشطة الترفيهية التي تلبي تطلعات الجمهور من مختلف الأعمار.

وفي «واجهة المجاز المائية» المطلة على «بحيرة خالد»، سيستمتع الزوار بعروض موسيقية على آلتي الساكسفون والكمان، على فترات زمنية محددة طوال الأمسية، التي يستمتع فيها الزوار بالأفق المدهش لسماء الشارقة، وأكثر من 20 خياراً من المطاعم والمقاهي المحلية والعالمية التي توفر تجارب تناسب جميع الأذواق.

وسيبهر «شاطئ الحيرة»، الذي يمتد على مسافة 3.5 كيلومترات، الحضور بأضواء الليد وعروض النار وعروض الساكسفون المتزامنة في أقسامه الثلاثة في جو احتفالي على الواجهة البحرية.

أما في المنطقة الشرقية، فيقدم «شاطئ خورفكان» باقة من العروض الأدائية المبهرة، التي تشمل عروض الليزر، وعروضاً أدائية مضيئة، لتضمن لحظات مدهشة يملؤها الفرح في الواجهة التي تمتد على مسافة 3 كيلومترات.

إضافة إلى مجموعة الفعاليات، تستضيف جزيرة النور فعالية «ليلة رأس سنة مميزة»، إذ تقدم لضيوفها مأكولات عالمية على طول شاطئها الهادئ المطل على بحيرة خالد، والاستمتاع بإطلالات فريدة على الألعاب النارية التي ستضيء واجهة المجاز المائية. وتمتزج روعة تصميم جزيرة النور مع أجواء من السكون والجمال، حيث تتيح الفعالية للزوار استكشاف الجزيرة بأنفسهم عبر جولة ذاتية تكشف عن معالمها الفريدة وتصاميمها الساحرة.

وجاء تصميم هذا البرنامج، الذي يقام بالشراكة مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، ليجمع العائلات والأصدقاء والسياح، ويمكنهم من تجربة جماليات وجهات الشارقة.

وتُضيف حدائق المنتزه المزيد من البهجة إلى الأجواء الاحتفالية لهذا الموسم، حيث تدعو العائلات لاستكشاف مهرجان أرض الشتاء الذي تستمر فعالياته حتى الخامس من يناير 2025. ويقدم المهرجان مجموعة من الأنشطة والتجارب المناسبة لجميع الأعمار، بما في ذلك مواقع مثالية للتصوير مثل الأكواخ الجليدية، القلاع الثلجية، ومنحدرات التزلج على الثلج. وكما يمكن للعائلات الاستمتاع بالمسيرات الاحتفالية التي تضفي أجواءً مبهجة، إلى جانب سوق شتوي حيوي يقدم خيارات من المأكولات والمشغولات اليدوية.