أخبار × 24 ساعة.. وزارة العمل تحذر: لا نرسل رسائل أو نتصل بالعمالة غير المنتظمة

القاهرة - سامية سيد - الرئيسية أخبار عاجلة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها

رئيس الوزراء: قدرنا كدولة أن نتواجد فى منطقة شديدة السخونة وشديدة الاضطراب

رئيس الوزراء: التغيرات التي تحدث في العالم لا تسمح برفاهية وضع خطط لفترات طويلة

رئيس الوزراء: القطاع الخاص هو الأجدر على الإدارة والتشغيل نظراً لخبرته الكبيرة

الأزهر للفتوى: ادعاء معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل مخالف لصحيح الدين

الطقس غدا الخميس 26-12-2024.. أجواء شديدة البرودة ودرجات حرارة تقترب من الصفر

تحذير عاجل من الأرصاد من شتاء 2025.. منخفض سيبيرى وحرارة تقترب من الصفر

الحكومة توافق على عفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

رئيس الوزراء: سددنا خلال نوفمبر وديسمبر 7 مليارات دولار من الديون المستحقة

قصر العينى: 49275 إجمالى عدد الحالات التى تم إجراؤها بمشروع القضاء على قوائم الإنتظار

وزارة العمل تحذر: لا نرسل رسائل نصية ولا نتصل بالعمالة غير المنتظمة

هيئة الدواء: إصدار 441 مخالفة واستقبال 488 بلاغ عن مواد تسويقية مخالفة

وزيرا الزراعة فى مصر والأردن يترأسان اجتماع اللجنة الفنية المشتركة

استمرار تلقى طلبات التقديم بمسابقة الأم المثالية 2025

وزيرة التضامن: وصول 382 ألف طن مساعدات لغزة من الأشقاء بالدول العربية