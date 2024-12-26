أخبار × 24 ساعة.. وزارة العمل تحذر: لا نرسل رسائل أو نتصل بالعمالة غير المنتظمة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها
رئيس الوزراء: قدرنا كدولة أن نتواجد فى منطقة شديدة السخونة وشديدة الاضطراب
رئيس الوزراء: التغيرات التي تحدث في العالم لا تسمح برفاهية وضع خطط لفترات طويلة
رئيس الوزراء: القطاع الخاص هو الأجدر على الإدارة والتشغيل نظراً لخبرته الكبيرة
الأزهر للفتوى: ادعاء معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل مخالف لصحيح الدين
الطقس غدا الخميس 26-12-2024.. أجواء شديدة البرودة ودرجات حرارة تقترب من الصفر
تحذير عاجل من الأرصاد من شتاء 2025.. منخفض سيبيرى وحرارة تقترب من الصفر
الحكومة توافق على عفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير
رئيس الوزراء: سددنا خلال نوفمبر وديسمبر 7 مليارات دولار من الديون المستحقة
قصر العينى: 49275 إجمالى عدد الحالات التى تم إجراؤها بمشروع القضاء على قوائم الإنتظار
وزارة العمل تحذر: لا نرسل رسائل نصية ولا نتصل بالعمالة غير المنتظمة
هيئة الدواء: إصدار 441 مخالفة واستقبال 488 بلاغ عن مواد تسويقية مخالفة
وزيرا الزراعة فى مصر والأردن يترأسان اجتماع اللجنة الفنية المشتركة
استمرار تلقى طلبات التقديم بمسابقة الأم المثالية 2025
وزيرة التضامن: وصول 382 ألف طن مساعدات لغزة من الأشقاء بالدول العربية
نائب وزير المالية: لا ضريبة إضافية على الهاتف المحمول الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 04:46 م
الطقس غدا الخميس 26-12-2024.. أجواء شديدة البرودة ودرجات حرارة تقترب من الصفر الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 04:55 م
مريضة بشدة بسبب السرطان.. تليجراف: أسماء الأسد معزولة.. ومصدر: تموت الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 04:21 م
الهيئة الوطنية للإعلام تحظر استضافة العرافين والمنجمين بالقنوات والإذاعات الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 04:27 م
اتحاد الكرة يشكل لجنة فنية تضم 8 أسماء منها حسن شحاتة ومحسن صالح.. وزيادة بدلات الحكام الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 04:10 م
مشاجرة في شباب بلوزداد قبل مواجهة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 04:00 م
مع ارتفاع بورصة الذهب.. سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 25-12-2024 الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 03:00 م
من أعلى برج القاهرة.. مسئول بالشمال القطري يثير الجدل حول انضمام بونجاح للأهلي الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 02:38 م
تحديد موعد اعتزال شيكابالا.. والزمالك يجدد المفاوضات لضم زيكو الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 01:42 م
زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات الأسبوع المقبل الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 12:54 م
سرب طيور وراء الكارثة.. فيديو لحظة تحطم طائرة أذرية تحمل 72 راكبا الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 09:49 ص
هيئة الدواء تكشف أسباب نقص الفوسفور فى الدم.. انفوجراف الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 12:49 م
تحذيرات من الأرصاد بسبب طقس الساعات المقبلة: ابتعدوا عن اللوحات الإعلانية الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 12:47 م
قبل ماتعملها.. شوف أسعار مخالفات وغرامات المرور من 100 لـ10 آلاف جنيه الخميس، 26 ديسمبر 2024 04:30 ص
فاكسيرا تعلن توفير لقاح الحمى الشوكية الرباعى بمركز التطعيمات الرئيسى الخميس، 26 ديسمبر 2024 04:00 ص
بأمر القانون.. حظر البناء أو تغيير معالم المواقع الأثرية لحمايتها الخميس، 26 ديسمبر 2024 03:30 ص
أسواق ومعارض تطرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة فى الجيزة.. اعرف العناوين الخميس، 26 ديسمبر 2024 03:00 ص
خطوة بخطوة.. طرق الحصول على لوحة مميزة لسيارتك إلكترونيا الخميس، 26 ديسمبر 2024 02:30 ص
الأوراق المطلوبة من الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية الخميس، 26 ديسمبر 2024 02:00 ص
هل يجوز قراءة القرآن الكريم وكتابته بغير اللغة العربية؟.. الإفتاء تجيب الخميس، 26 ديسمبر 2024 02:00 ص
تعرف على مواعيد قطارات الصعيد على خطوط السكة الحديد الخميس، 26 ديسمبر 2024 01:00 ص
اليوم آخر موعد لسداد الرسوم للفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية الخميس، 26 ديسمبر 2024 01:00 ص
كلبة بوتين اللى رعبت ميركل.. أسرار حياة المستشارة الألمانية السابقة (فيديو) الخميس، 26 ديسمبر 2024 12:00 ص
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بعد مباريات الأربعاء 25-12-2024 الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 11:00 م
رئيس الوزراء: القطاع الخاص هو الأجدر على الإدارة والتشغيل نظراً لخبرته الكبيرة الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 10:21 م
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