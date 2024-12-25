الامارات | اتحاد الكرة الإماراتي: أخطاء التحكيم أثرت في نتيجة مباراة «الأبيض» والكويت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبر اتحاد الإمارات لكرة القدم عن استيائه الشديد من الأخطاء التحكيمية الجسمية التي رافقت لقاء المنتخبين الشقيقين الإماراتي والكويتي في «خليجي زين 26» التي أثرت في نتيجة المباراة، وعبر الاتحاد الإماراتي عن انزعاجه من تلك الأخطاء، مؤكدا أن «الكارت الأصفر» الثاني الذي حصل عليه اللاعب كوامي كويدو غير صحيح، فضلا عن تدخلات «الفار» غير السليمة التي تفتقد إلى الإنصاف.

وطالب الاتحاد من خلال الخطاب الذي ارسله إلى الاتحاد الخليجي باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البطولة مصالح المنتخبات المشاركة من الأخطاء التحكيمية، مشيرا إلى أن تكرارها في مبارياته يؤثر سلبا في البطولة وسمعتها.

ودعا اتحاد الإمارات لكرة القدم في بيان صحافي إلى إعطاء التحكيم أولوية في كأس الخليج العربي التي تحظى باهتمام المنتخبات المشاركة فيها، مؤكدا على ضرورة اختيار حكام مؤهلين لإدارة المباريات.