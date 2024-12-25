وزير البيئة أسف لاستشهاد معاون وعنصر بالدفاع المدني في حريق الميناء بطرابلس

أسف وزير البيئة منسق لجنة الطوارئ الحكومية ناصر ياسين لاستشهاد المعاون من فوج إطفاء طرابلس خليل أشقر والعنصر المتطوع في الدفاع المدني عبدالله محمد المهتدي، وقال "رحم الله خليل ورفيقه عبدالله اللذين استشهدا امس أثناء قيامهما بواجبهم بإطفاء حريق الميناء - طرابلس". واضاف: "سنة 2024 كانت قاسية على العاملين في الدفاع المدني والإسعاف والإطفاء. منهم من قضى بغارات الاحتلال ومنهم نتيجة الإهمال. نسأل الله عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته، وليكن العام المقبل عام الاستثمار في الدفاع المدني وفرق الإطفاء والإسعاف والمستجيب الأول".

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