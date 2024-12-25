الحريري جالت على رأس وفد من "المستقبل" ومؤسسة الحريري وهنأت موسى والمطرانين العمار وحداد بالميلاد

زارت الوزيرة والنائبة السابقة بهية الحريري على رأس وفد مشترك من تيار "المستقبل" ومؤسسة الحريري مطرانيتي صيدا للموارنة والروم الكاثوليك مهنئين بعيد الميلاد.

ورافق الحريري شقيقها شفيق الحريري وعدنان الزيباوي، فيما ضم الوفد عن التيار: عضو المكتب السياسي الدكتور ناصر حمود، منسق عام التيار في صيدا والجنوب مازن حشيشو وأعضاء مكتب المنسقية محمد شريتح، المحامي محمد الحريري والدكتور محمد قبرصلي، منسق العلاقات مع الأجهزة الأمنية والعسكرية سامر السن، وعن مؤسسة الحريري مستشار الحريري لشؤون صيدا والجوار أمين الحريري ومستشارها للشؤون الهندسية مازن صباغ، مدير ثانوية بهاء الدين الحريري الدكتور أسامة الأرناؤوط، والمفوض العام لكشافة لبنان المستقبل القائد مصطفى حبلي.

بداية قدمت الحريري والوفد المرافق التهاني لرئيس اساقفة صيدا ودير القمر للموارنة المطران مارون العمار في صالون المطرانية في محلة البوابة الفوقا، بحضور المونسنيور مارون كيوان والأب مدلج تامر، وشخصيات ووفود مهنئة.

ثم قدمت الحريري والوفد المرافق التهاني لراعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك ايلي حداد في صالون المطرانية بحضور الأب جهاد فرنسيس وفاعليات ووفود مهنئة.

وكان اللقاءان مناسبة لتبادل التهاني بالميلاد وتشارك الأمنيات بأن "يحمل العام الجديد للبنان الأمن والإستقرار والسلام".

وكانت الحريري يرافقها شفيق الحريري وعدنان الزيباوي والدكتور ناصر حمود ومازن حشيشو زاروا عضو كتلة "التنمية والتحرير" النيابية النائب الدكتور ميشال موسى في دارته في مغدوشة مقدمين له ولعقيلته جنين التهاني بالميلاد.