الامارات | مالطا تحتضن أول متحف تفاعلي داخل فندق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة مالطا للترويج السياحي عن افتتاح متحف الأنماط، الذي يعد أول متحف تفاعلي في العالم يقع داخل فندق، ويوفر للضيوف رحلة ممتعة وغامرة إلى التراث المالطي. ويتيح متحف الأنماط Museum of Pattern، الذي أنشأته شركة «بلورانا» الهولندية للابتكار الثقافي، للزوار الفرصة للتفاعل مع الفن والثقافة أثناء إقامتهم. وتتم استضافة المتحف في مرسى خليج فيردي سانت جورج. ويتيح المتحف لنزلاء الفندق استكشاف التراث الثقافي الفريد لجزيرة مالطا التي تقع في قلب البحر الأبيض المتوسط، وتزخر بمجموعة غنية ومتنوعة من المعالم الثقافية والتاريخية.

وتمزج المبادرة بين الإبداع والتكنولوجيا مع الضيافة الفاخرة.